أول تعليق من "أنصار الله" على تصويت الشيوخ الأمريكي بإيقاف دعم التحالف في اليمن

القاهرة — سبوتنيك وقال الحوثي، وهو يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "صوت الكونغرس بـ54 صوتا لإيقاف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن وبأغلبية رفضت استمرار إدارة ترامب في قيادة العدوان ودعمه على اليمن".
وأضاف: "نعتبر هذا نتيجة لصمود الشعب اليمني الذي واجه سلاح وجرائم ومجاعة صنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم ببسالة وصلابة لم تلن".
صوت الكونغرس ب 54صوتا لإيقاف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 13, 2019
وبأغلبيةرفضت استمرار إدارة ترامب في قيادة العدوان ودعمه على اليمن
نعتبر هذا نتيجة لصمود الشعب اليمني الذي واجه سلاح وجرائم ومجاعة صنعها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم ببسالةوصلابة لم تلن
هذا وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانو
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