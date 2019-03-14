تلاسن بين لبنان والسعودية في المغرب

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA أونروا تشيد بقرار من مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء صندوق لتمويلها

وكشفت صحيفة " الأخبار " اللبنانية أن خلال عملية رفع التوصيات المقترحة من المؤتمر على اللجنة التنفيذية لدرسها ووضعها على جدول الأعمال وفق الأصول القانونية، اعترض الوفد اللبناني على التوصيات النهائية المتعلقة بـ"التدخل الإيراني في سوريا وفي شؤون العالم العربي"، و"الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث"، حيث لم تمر هذه التوصيات على التصويت وبالتالي غير قانونية.

هذا الأمر دفع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ بالسؤال: "هل أنت مندوب لبنان أم إيران؟"، ليحتدم النقاش ويرد عليه حمادة (النائب إيهاب حمادة) بالقول: "بأي حق أنت هنا وأنتم لا برلمان منتخب في بلادكم؟ أنت المستجلَب فيما نحن العرب الأقحاح الذين حفظنا كرامة العرب والمسلمين"، قبل أن ينسحب الوفد اللبناني من الجلسة ليعود بعد تدخلات.

من جانبه رفض المندوب السعودي اقتراحا تركيا بتضمين البيان الختامي فقرة تتعلق ب"الوضع الإنساني للمسلمين في اليمن" بذريعة أن الأمر لم يطرح سابقا على اللجنة التنفيذية، ورغم الموافقة السودانية والتأييد السوري واللبناني وكامل المجموعة الأفريقية للاقتراح التركي، استمات آل الشيخ في رفض الاقتراح، وتضامن معه رئيس مجلس النواب المغربي الذي طلب من الأمانة العامة إعداد تقرير عن أوضاع المسلمين في اليمن وغير اليمن لمناقشته في وقت لاحق.