قوات سوريا الديمقراطية تقتل 15 عنصرا من "داعش" بعد صد هجوم في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أنها قتلت عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هجومهم على القوات في منطقة الباغوز، آخر معاقل التنظيم شرقي الفرات السوري، والذي يشهد حملة تطهير من العناصر الإرهابية.

© REUTERS / RODI SAID قوات سوريا الديمقراطية: استسلام جماعي لعناصر "داعش" في الباغوز

القاهرة — سبوتنيك . وقال بيان لـ"قسد": "في ساعات صباح اليوم الخميس، كانت هناك محاولة للتنظيم الإرهابي في شن هجوم، اندلعت اشتباكات قوية، قتل فيها أكثر من 15 إرهابياً وجرح آخرون، واندحر هذا الهجوم أيضا، وسط تنفيذ طيران التحالف الدولي غارات مركزة على مواقع وتجمعات الإرهابيين، أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم".

وتابع البيان: "تتوالى الضربات القاسية التي يتلقاها تنظيم "داعش" الإرهابي على يد مقاتلينا في بلدة الباغوز، وإثر ذلك حاول الإرهابيون بعد ظهر أمس شن هجوم معاكس على النقاط الجديدة التي حررها وثبتها مقاتلونا، بعد أن استجمعوا أشرس إرهابييهم، وبأعداد كبيرة بينهم عدد كبير من الانتحاريين، فاندلعت اشتباكات عنيفة جداً دامت حتى ساعات المساء الأولى، استخدم الإرهابيون فيها كافة صنوف الأسلحة، لكن مقاتلونا تصدوا للهجوم وأفشلوه، بعد أن أوقعوا عشرات الإرهابيين بين قتيل وجريح".

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية حصارا على الباغوز منذ أسابيع لكنها أجلت مرارا الهجوم النهائي للسماح بإجلاء آلاف المدنيين ومن بينهم زوجات وأبناء مقاتلي "داعش". وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ببطء في الباغوز للحد من الخسائر على يد القناصة أو بسبب الألغام الأرضية.