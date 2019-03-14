موريتانيا: توقعات بـ"مفاجأة" في الانتخابات رغم فشل المعارضة في اختيار مرشح رئاسي

فشل قادة "تحالف أحزاب المعارضة" في موريتانيا، في الاتفاق على مرشح موحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أشهر.

وقالت مصادر في المعارضة، الأربعاء، إن قادة التحالف (يضم 11 حزبا سياسيا) لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح موحد للرئاسية، خلال اجتماع مطول استمر لساعات مساء الثلاثاء.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه: "لم يتمكن قادة الأحزاب السياسية المشكلة لتحالف المعارضة من الاتفاق على شخص واحد للرئاسة، لقد كان واضح من بداية الاجتماع أنه سيكون صعب التوافق على مرشح واحد".

من جهته قال رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، إن التحالف الانتخابي للمعارضة قرر اعتماد استراتيجية الترشح المتعدد بدل المرشح الموحد.

وأكد في تصريح لصحيفة "الأخبار" المحلية، أن المعارضة اتفقت على التنسيق في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري، وعلى التضامن في الشوط الثاني.

وكان تحالف أحزاب المعارضة، قد حصر خيارات مرشحه الموحد بين شخصين، أحدهما من خارج المعارضة هو رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، والآخر رئيس حزب "اللقاء الديمقراطي" محفوظ ولد بتاح، بحسب بيان سابق لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) الذي يعد الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان.

وقال رئيس "تواصل"، محمد محمود ولد سيدي، إنه توجد مؤشرات جدية على تحقيق المعارضة الموريتانية نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية القادمة مع تنوع مرشحيها ووجود مرشحين من خارجها.

وكشف رئيس الحزب في كلمة له خلال نشاط نظمه فرع المنظمة النسائية في توجنين أمس الأربعاء عن "معلومات متداولة عن مفاجأة ستحملها الانتخابات القادمة، تخالف ما يروج حاليا من حصول مرشح النظام على إجماع السائرين في ركب الأغلبية".

وسبق أن وقع تحالف أحزاب المعارضة في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وثيقة تتضمن اتفاقا بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، تتضمن العمل على اختيار مرشح موحد للمعارضة، وتشكيل لجنة تكلف بتنسيق اختيار المرشح الموحد، وإعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك.

وفي 15 يناير، أعلن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عدم السعي لفترة جديدة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.