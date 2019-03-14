لاجئ عربي يعترف بارتكابه جريمة "هزت ألمانيا"

اعترف الشاب العراقي، علي بشار، بقتله مراهقة ألمانية في مايو/أيار 2018 في قضية "هزت ألمانيا"، وفقا لوصف وسائل الإعلام وقتها.

ومثل بشار أمام محكمة في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا بعد أن سلمته السلطات العراقية لبرلين، التي لاحقته بجريمتي قتل واغتصاب سوزانا فيلدمان صاحبة الـ14 عاما.

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ووفقا لما نشرته " السومرية "، نفى بشار قيامه باغتصاب الفتاة قبل قتلها.

وأظهر تشريح جثة المجني عليها، أنها وقعت ضحية اعتداء جنسي وهجوم عنيف.

وكان حزب "البديل لألمانيا" المعارض، قد استغل القضية للتنديد بسياسة استقبال اللاجئين التي اعتمدتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بين عامي 2015 و2016، ودخل بموجبها أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا.

وصرحت ميركل في يونيو/ حزيران 2018، تعليقا على القضية، بأنها توضح مدى أهمية "طرد الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة إلى بلادهم"، واصفة ما حدث بانه كان "درسا" لها.