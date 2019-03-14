السعودية تغلق حسابات تسوق سلعا مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مؤخرا، 10 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تسوق سلعا مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الخميس، ارتفع عدد الحسابات، التي أغلقتها الوزارة منذ بداية عام 2019، إلى 18 حساباً، يبلغ عدد متابعيها أكثر من 300 ألف شخص.

"التجارة": إغلاق 18 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي سوقت منتجات مغشوشة ومقلدة خلال العام 2019https://t.co/j1eyhoGcps — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) March 14, 2019

وتضمنت المنتجات المخالفة التي يتم تسويقها عبر هذه الحسابات، العطور والمستحضرات والخلطات التجميلية، ومنتجات التخسيس، وغيرها من السلع والمنتجات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لرصد وتتبع المواقع والحسابات الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة.

وحذرت الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو المستهلكين للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة "معروف"، أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أغلقت 55 حساباً بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعا إلكترونيا، لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تسويق منتجات مغشوشة ومقلدة، خلال العام 2018.

ويعد بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية.

يترتب على ذلك عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار أميركي)، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين.