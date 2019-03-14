رفع العلم السوري أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي (صور)

وادعت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على صفحة "تويتر"، مساء أمس، الأربعاء، أن العلم السوري رفع على مبنى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على خلفية مشاركة العداء حسن الشيشكلي، المولود في سوريا بماراثون سيجري في مدينة القدس.

لماذا رفع علم #سوريا على مبنى الكنيست الإسرائيلي؟ عداء مولود في سوريا سجل للمشاركة بالمارتون للركض في اورشليم القدس الذي ينطلق بعد غد الجمعة بمشاركة 38 الف عداء من كل العالم.مقيم في #الامارات و #هولندا في السنوات الأخيرة. ينتظر وصوله الى منصة الانطلاقhttps://t.co/ASaIRiWnYD — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 13, 2019

وتساءلت الصفحة على "تويتر"، لماذا رفع علم سوريا على مبنى الكنيست الإسرائيلي، مجيبة بأنه تم رفع علم سوريا على المبنى، لأن العداء مولود في سوريا سجل للمشاركة في الماراثون الذي سيجري في مدينة القدس، غدا الجمعة، بمشاركة 38 ألف عداء من أنحاء العالم.

وأوضحت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العداء المولود في سوريا، يقيم في الإمارات وهولندا، وبأن منصة الإنطلاق في انتظاره.

وبعيد نشر هذه التغريدة، نشر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة حول الأمر نفسه، جاء فيها أنه تم رفع العلم السوري بالقرب من مبنى الكنيست، استعدادا للماراثون الذي سينطلق غدا الجمعة، في مدينة القدس، بمشاركة 80 علما آخر.

في وقت تساءل الكاتب والمحلل والمذيع نفسه، شمعون آران، من عدم حضور حسن الشيشكلي المقيم ما بين الإمارات وهولندا، حتى الآن للجنة الماراثون، لاستلام "عدة الركض" الخاصة به، رغم دفعه لرسوم الاشتراك في الماراثون.

العداء السوري #حسن_الشيشكلي لم يحضر بعد لاستلام عتاد المراثون



بلدية أورشليم القدس رفعت ٨٠ علما بضمنها علم #سوريا قرب الكنيست في مسار المارثون المنطلق غدا

حسن الشيشكلي هو سوري الأصل يقيم في #الامارات وهولندا

تسجل للسباق دفع رسوم المشاركة

لم يحضر حتى الآن لأخذ عدة الركض الخاصة به. pic.twitter.com/a2UvXR0jS5 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 14, 2019

وتساءل الكاتب الإسرائيلي ذاته في تغريدة أخرى له، قائلا:

هل تعتقدون أننا سنرى في يوم من الأيام علم دولة إسرائيل يرفرف في دمشق ؟؟.

وتابع شمعون آران:

بلدية أورشليم القدس تحترم جنسيات جميع العدائين المسجلين للماراثون، ولا تميز بينهم، رغم كون سوريا دولة عدو لإسرائيل. أهلا وسهلا بالعداء السوري، حسن الشيشكلي، (ينتظرون وصوله…) ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع!

هل تعتقدون إننا سنرى في يوم من الايام علم دولة #إسرائيل

يرفرف في #دمشق ؟؟



بلدية أورشليم القدس تحترم جنسيات جميع العدائين المسجلين للمراثون

ولا تميز بينهم

رغم كون #سوريا دولة عدو لإسرائيل.



أهلا وسهلا بالعداء السوري حسن الشيشكلي

(ينتظرون وصوله..)

ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع! pic.twitter.com/zXEuAT4brb — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 14, 2019

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس، الأربعاء، أنه تم وضع العلم السوري في شارع روبن أمام مبنى الكنيست، وهي صدفة بحتة، إذ يتنافس أكثر من 38 ألف عداء حول العالم في المشاركة في ماراثون القدس، الذي سيجري غدا، الجمعة.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان رئيس بلدية القدس، موشيه ليون، أن الرياضة جسر بين الشعوب والثقافات، وبأن رفع العلم السوري ليس عملا من أعمال الإرهاب أو الاحتجاج، ولكنه جزء أو روتين عادي تكريما للمشاركين في الماراثون الإسرائيلي.

وتساءلت أيضا من عدم حضور العداء السوري، حسن الشيشكلي، لاستلام "الملابس الخاصة به" من إدارة الماراثون.

وألمحت الصحيفة العبرية عدم حضور الشيشكلي، حتى الآن، لمدينة القدس أو لإسرائيل أصلا.

يشار إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، قد ذكرت رفع العلم الإسرائيلي على مبنى الكنيست، في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وكذلك المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، وضع العلم السوري أمام مبنى الكنيست، وليس فوقه.