حماس تنفي مسؤولية الحركة عن الصاروخين اللذين أطلقا على إسرائيل

نفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في بيان مسؤولية الحركة عن الصاروخين اللذين أطلقا على إسرائيل.

وقالت كتائب القسام فى البيان الذي نشر على موقعها: "نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

#عاجل| كتائب القسام: نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية #حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع #غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 14, 2019

وكانت منظومة "القبة الحديدية" أطلقت في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، خشية من إطلاق صواريخ باتجاه المدينة.

#Breaking — rockets launched into CENTRAL Israel, there’s someone seriously injured in Rishon Le’tzion. Pray for #Israel! pic.twitter.com/WFWtplhHOw — Shmuli Brown (@UniRabbi) March 14, 2019

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم في بيان له "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غوش دان"، مضيفا أن "التفاصيل قيد البحث".

كما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.