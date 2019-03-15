نائب وزير الخارجية الروسي: اجتماع أستانا المقبل حول سوريا من المقرر عقده في أبريل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، ان اجتماع أستانا المقبل حول سوريا من المقرر عقده مبدئيا في نيسان / أبريل على مستوى نواب الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على مواعيد محددة.

بروكسل — سبوتنيك. وقال فيرشينين: "حتى الآن وفقا الخطط المبدئية من المقرر عقد الاجتماع الرفيع المستوى المقبل حول سوريا في أستانا في أبريل، سنتفق على مواعيد محددة في وقت لاحق".

© AFP 2018 / STANISLAV FILIPPOV موسكو: العراق ولبنان مهتمان بالمشاركة في مفاوضات أستانا بصفة مراقب

وشدد فيرشينين على أن الاجتماع على "مستوى عال — فهذا يعني على مستوى نواب الوزراء".

يذكر، أن روسيا وإيران وتركيا تتعاون بشأن التسوية السورية في إطار عملية أستانا، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.