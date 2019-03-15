الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة.

وقال المتحدث عبر حسابه بموقع تويتر: "يشن جيش الدفاع في هذه الساعة غارات ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة".

#عاجل يشن #جيش_الدفاع في هذه الساعة غارات ضد أهداف إرهابية في قطاع #غزة. يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 14, 2019

تأتي غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع بعد ما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من مساء أمس الخميس في بيان له "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غوش دان"، مضيفا أن "التفاصيل قيد البحث".

#Breaking — rockets launched into CENTRAL Israel, there’s someone seriously injured in Rishon Le’tzion. Pray for #Israel! pic.twitter.com/WFWtplhHOw — Shmuli Brown (@UniRabbi) March 14, 2019

من جانبها، نفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في بيان مسؤولية الحركة عن الصاروخين اللذين أطلقا على إسرائيل.

وقالت كتائب القسام فى البيان الذي نشر على موقعها: "نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة"