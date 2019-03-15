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14:37 15 مارس/ آذار 2019
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    انفجار خلال غارة جوية إسرائيلية على محطة تلفزيون حماس في مدينة غزة

    إعلامية كويتية تهاجم "حماس"

    © REUTERS / AHMED ZAKOT
    العالم العربي
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    هاجمت كاتبة وإعلامية كويتية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رغم الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة.

    ونشرت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، هاجمت فيها حركة حماس، مدعية أن الصاروخين اللذين أطلقتهما الحركة على الداخل الإسرائيلي لم توقع إصابات أو أضرارا.

    وقالت فجر السعيد:

    سبحان الله كل صواريخ حماس اللي تطلقها من غزة، بإتجاه إسرائيل، لم توقع أضرار أو أي أصابات لدرجة أن الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها، ولازال هناك من لا يفهم ولا زال يمجد في حماس.

    وأرفقت السعيد تغريدة للكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، جاء فيها أن إسرائيل لم تعترض القبة الحديدية، ولم تقع أضرار أو إصابات.

    وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم أكثر من 100 هدفا لحركة حماس في قطاع غزة، منذ مساء أمس الخميس، وحتى وقت قليل، ردا على إطلاق حركة حماس لصاروخين على مدينة غوش دان، بالقرب من مدينة تل أبيب، مساء أمس الخميس، رغم اعتراف القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن حماس أطلقت الصاروخين بالخطأ.

    وفي السياق نفسه، قالت قناة عبرية إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, مصر, غزة, فلسطين, قطاع غزة, الخارجية الكويتية, فجر السعيد, حماس, فلسطين
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