فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين في مصر

فاز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في مصر.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز رشوان بمنصب نقيب الصحافيين بفارق كبير عن منافسه رفعت رشاد.

وسبق لرشوان تولي منصب نقيب الصحفيين عام 2013، كما يشغل رشوان حاليا منصب رئيس هيئة الاستعلامات.

© REUTERS / POOL مصر ترد على تقرير الخارجية الأمريكية الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان

وحصل رشوان على 2810 من اجمالي 4588 صوت صحيح، فيما حصل منافسه رفعت رشاد على 1585.

وتجري انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين كل عامين، وتشمل انتخاب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس البلغ عددهم 12 عضو.

وتطرح الانتخابات الحالية عددا من القضايا المهمة، مثل قضية التشريعات المتصلة بالصحافة في مصر.

ونافس على منصب النقيب 11 مرشحا بينما نافس على التجديد النصفي لمقاعد مجلس النقابة 52 مرشحا. ومن المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة النقابة وإعلان نتائجهم صباح غد السبت.

وأنشئت نقابة الصحفيين المصريين قبل 78 عاما.