فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين في مصر

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز رشوان بمنصب نقيب الصحافيين بفارق كبير عن منافسه رفعت رشاد.
وسبق لرشوان تولي منصب نقيب الصحفيين عام 2013، كما يشغل رشوان حاليا منصب رئيس هيئة الاستعلامات.
وتجري انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين كل عامين، وتشمل انتخاب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس البلغ عددهم 12 عضو.
وتطرح الانتخابات الحالية عددا من القضايا المهمة، مثل قضية التشريعات المتصلة بالصحافة في مصر.
ونافس على منصب النقيب 11 مرشحا بينما نافس على التجديد النصفي لمقاعد مجلس النقابة 52 مرشحا. ومن المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة النقابة وإعلان نتائجهم صباح غد السبت.
وأنشئت نقابة الصحفيين المصريين قبل 78 عاما.
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