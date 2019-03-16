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    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع تبعد 18 كم عن مدينة مأرب

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تحقيق تقدم وصفته بالكاسح في معارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها نفذوا هجوماً واسعاً على مواقع للجيش اليمني في تبة زيد العاقل وما جاورها من المواقع المستحدثة في جبل هيلان الاستراتيجي بمديرية صرواح غرب مأرب، انتهى باستعادتها بالكامل.

    وأضافت أن "أنصار الله" والقوات الموالية لها فرضت من خلال تأمين تلك المواقع، سيطرتها النارية على معسكر كوفل وما وراءه مدينة مأرب مركز قيادة الجيش اليمني، كون تبة العاقل لا تفصلها عن المدينة سوى 18 كيلو متراً.

    الجيش السعودي
    © AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI
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    ولفتت إلى تحقيق تقدم آخر، بعملية عسكرية وصفتها بالنوعية على مواقع للجيش اليمني في التبة السوداء والسفينة وما جاورها في منطقة الوغرة المحاذية للجدعان في صرواح، والتي تسيطر على الطريق الرئيسي الرابط بين نهم وصرواح، تمكنت خلالها من السيطرة على المنطقة الاستراتيجية عقب معارك شاركت فيها المدرعات الإماراتية.

    ووفقاُ لـ"المسيرة"، أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العديد من الجيش اليمني وإعطاب عدد من آلياته وعرباته.

    وكانت "أنصار الله" أعلنت في 21 ديسمبر الماضي، استعادة سلسلة جبلية ومواقع في مديرية صراوح سيطرت عليها القوات الحكومية عامي 2016-2017 بمساحة 34 كيلو متراً مربعاً، ما يعني أنها باتت تسيطر على 90 % من المديرية.

    وتشهد مديرية صرواح معارك كر وفر بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر، في ظل سعي القوات الحكومية استعادة السيطرة على المديرية الاستراتيجية، التي تمر عبرها أنابيب نقل النفط الخام من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، كما تضم المديرية مطارا عسكريا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, نزاع, مواجهات, الجيش اليمني, أنصار الله, مأرب, اليمن
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