ما علاقتها بالجولان... كاتب إسرائيلي: نعيش حالة من الفشل

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، السبت، أن الكاتب والمحلل السياسي، أودي سيغل، أوضح أن إسرائيل فشلت حينما طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بـ"السيادة" الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وألمح المحلل السياسي الإسرائيلي، أودي سيغل، إلى أن تل أبيب تستجدي الإدارة الأمريكية للاعتراف بـ"السيادة" الإسرائيلية على هضبة الجولان، وتسقبل عضو الكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، لهذا السبب، وتشدد عليه ضرورة العمل على ذلك، هو أبرز مثال على اتباع سياسة خاطئة تجاه الجولان، على حد زعمه.
وشدد الكاتب الإسرائيلي على وجوب الاعتراف بأرض الواقع الحالي، دون الاهتمام بالاعتراف الرسمي، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي، بدعوى أن أرض الواقع هي الأجدى والأنفع.
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