ما علاقتها بالجولان... كاتب إسرائيلي: نعيش حالة من الفشل

قال كاتب إسرائيلي إن بلادنا تعيش حالة من الفشل، وعلينا تغيير السياسة التي نسير بها، ونعيش حياة أكثر واقعية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، السبت، أن الكاتب والمحلل السياسي، أودي سيغل، أوضح أن إسرائيل فشلت حينما طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بـ"السيادة" الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

© AP Photo / Ariel Schalit أول تعليق إسرائيلي على حذف كلمة "احتلال" الجولان من تقرير الخارجية الأمريكية

ونقلت على لسان الكاتب، سيغل، أن ممارسة الضغوط الإسرائيلية المستمرة على الإدارة الأمريكية للاعتراف بالسيادة على الجولان، هو أمر غير واقعي، ويجب تغيير تلك السياسة بسياسة أخرى أو بتكتيك آخر، يعني الاهتمام بزيادة أعداد الإسرائيليين المقيمين في هضبة الجولان، والاستثمار فيها، أي الاهتمام الاجتماعي والاقتصادي، بدلا من الاهتمام السياسي.

وألمح المحلل السياسي الإسرائيلي، أودي سيغل، إلى أن تل أبيب تستجدي الإدارة الأمريكية للاعتراف بـ"السيادة" الإسرائيلية على هضبة الجولان، وتسقبل عضو الكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، لهذا السبب، وتشدد عليه ضرورة العمل على ذلك، هو أبرز مثال على اتباع سياسة خاطئة تجاه الجولان، على حد زعمه.

وشدد الكاتب الإسرائيلي على وجوب الاعتراف بأرض الواقع الحالي، دون الاهتمام بالاعتراف الرسمي، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي، بدعوى أن أرض الواقع هي الأجدى والأنفع.