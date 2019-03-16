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    شخص مصاب يتم نقله على سيارة إسعاف بعد إطلاق النار على مسجد النور في كرايست شيرش في نيوزيلندا، 15 مارس/آذار 2019

    بعد هجوم نيوزيلندا... السعودية تعلن قائمة الدول التي تقلقها بعض سياسياتها

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    قالت المملكة العربية السعودية أنها طالما حذرت من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى على المستوى الوطني، ودعت بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسيات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها.

    جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الدكتور فهد المطيري، في حلقة النقاش حول تخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة وأيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة ومحاربتها في مجلس حقوق الإنسان الدورة 40 في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

    رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
    © AFP 2018 / OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
    رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب وتتضامن مع ذوي الضحايا (فيديو+ صور)

    وفي بداية الكلمة أعرب المطيري باسم السعودية عن أحر التعازي لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدي مدينة كريست تشيرش في نيوزيلندا.

    وأعرب المطيري باسم المملكة عن القلق من بعض الخطابات والسياسيات العنصرية في بعض الدول من بينها استراليا، وآيسلاندا، ونيوزلندا، وكندا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، والدنمارك، والسويد.

    وعبر المطيري عن شعور المملكة بعميق القلق جراء التساهل والمحاباة لبعض من يدعمون خطابات التطرف والكراهية والعنف، حيث أن هناك من يصرح بهذه الخطابات المقيتة في بعض برلمانات هذه الدول، وسط ترحيب بحجة حرية الرأي والتعبير.

    وطالبت السعودية هذه الدول بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

    وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة اثنين من رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

    والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دام خلف نحو 50 قتيلا، بحسب حصيلة أولية غير رسمية.

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    الكلمات الدلالية:
    هجمات إرهابية, هجوم نيوزيلندا, السعودية, نيوزيلندا
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