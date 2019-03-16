هذا ما قاله مدير المخابرات السودانية لوفد للكونغرس الأمريكي عن قرارات البشير

وأشار عبد الله، إلى أن "الحكومة الجديدة التي أعُلنت خلال الأسبوع الماضي، جاءت بحكومة كفاءات تحقيقيا لمتطلبات الشعب السوداني"، لافتا "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكنها تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيها".
وأوضح البيان الصحفي، أن "الاجتماع، ناقش التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية، الاقتصادية والأمنية، وأهمية العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وكيفية وتطويرها ودعمها بما يحقق مصالح الشعبين".
ويزور الخرطوم هذه الأيام وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي ويجري خلالها مع مسؤولين سودانيين أبرزهم: النائب الأول للرئيس السوداني، عوض ابنعوف، ووزراء الخارجية والعدل واحزبا الحوار الوطني وأحزاب المعارض.
وكان الرئيس البشير، أعلن حل الحكومة الوطنية وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد في الثاني والعشرون من شباط/ فبراير الماضي بعد اندلاع احتجاجات واسعة في أغلب مدن السودان في كانون الأول/ ديسمبر 2017.
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