اكتشاف 3 مواقع أثرية في السعودية

ونتج عن الكشف نقوش إسلامية ورسوم صخرية نادرة، ونقش إسلامي أثري آخر، والتي جرى نقلها إلى متحف مكة المكرمة للآثار والتراث، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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وأوضح الدكتور هشام بن محمد مدني مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة، أنه "بالتعاون مع الباحثين والمختصين، جرى الكشف عن مواقع أثرية يعود تاريخها إلى عصور قديمة في مدركة التابعة لمحافظة الجموم، المتمثلة في الرسوم الصخرية والنقوش الإسلامية المبكرة، وجرى الوقوف عليها من قبل المسؤولين في فرع مكة المكرمة لتوثيقها".

وأفاد أنه جار تسجيل هذه المواقع الأثرية المهمة في منطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أنه جرى نقل نقش حجري لمستودع متحف مكة المكرمة لدراسته وحفظه وتسجيله في السجل الوطني للآثار، وأكد أن الحفاظ على المواقع الأثرية يعد واجبا وطنيا على الجميع، مهيبا بالمواطنين بأهمية الحفاظ على هذه المكتنزات العظيمة وعدم العبث بها لما تمثله من إرث وطني مهم وعظيم.