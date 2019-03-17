الجيش اليمني يعلن سيطرته على عدة قرى شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني، المدعوم من تحالف عسكري عربي، اليوم الأحد، استعادة سيطرته على عدة قرى في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن الناطق الإعلامي لمحور آزال المقدم فائز الصعدي، قوله إن "قوات الجيش خاضت بمساندة مروحيات التحالف معارك عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من تحرير قرى الجلح والسلفة والدحل ووادي المبطح ووادي آل عسلان جهلة غرب مديرية باقم قرب مديرية مجز شمال صعدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah الجيش اليمني: قتيل و17 جريحا بقصف الحوثيين معسكرا في الحديدة

وأكد المقدم الصعدي أن "العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 20 عنصرا حوثيا بينهم قيادات كبيرة أبرزهم أصيل الخولاني الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز والقيادي أبو رضوان المؤيد".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.