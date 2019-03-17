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18:31 17 مارس/ آذار 2019
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    برلمان كردستان

    خبير في الشأن الكردي: هذه الجهة تقف وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم

    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    العالم العربي
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    أكد كفاح محمود الخبير في الشأن الكردي العراقي، أن التوصل لاتفاق حول الرئاسات والمناصب القيادية في إقليم كردستان أصبح قريبا بعد توصل الحزبين الكبيربن إلى صيغ تفاهم ترضي الجميع، مشيرا إلى أن رئاسة الإقليم والحكومة، أمور أصبحت شبة محسومة.

    إقليم كردستان العراق
    © AFP 2018 / SAFIN HAMED
    مسؤول كردي: يوجد توافق بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة كردستان
    وقال الخبير بالشأن الكردي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن الانتخابات البرلمانية في الإقليم يبلغ عدد مقاعدها 111 مقعدا، 45 منها حصل عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي الكتلة الأكبر، وجاء بالمركز الثاني حزب الاتحاد الوطني يليه حركة التغيير "كوران".

    وأشار محمود إلى أن الحزب صاحب الأغلبية "الديمقراطي" في البرلمان دعا جميع الأحزاب للمشاركة في الحوار، وكان من بين الذين لبوا دعوة الحزبين الكبيرين وهما الاتحاد الوطني وحركة التغيير وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.

    ولفت الخبير في الشؤون الكردية إلى أن خارطة الرئاسة في الإقليم توزع كالتالي: الاتحاد الوطني رشح مسرور بارزاني مستشار الأمن الوطني في الإقليم كمرشح لرئاسة الحكومة. وقد رشح الحزب الأكبر "الاتحاد الوطني" نيجرفان بارزاني لرئاسة الإقليم، وكان هناك صدى إيجابي من جانب الحزبين الرئيسيين "الاتحاد الوطني" و"حركة التغيير" بالإضاف للأحزاب الأخرى.

    وأوضح الخبير بالشأن الكردي أنه كانت هناك خلافات بسيطة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على بعض المناصب السيادية إضافة إلى رأي الاتحاد الوطني والذي يرى ضرورة أن يكون الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني صفقة واحدة فيما يتعلق بفريق العمل في بغداد وأيضا ما يتعلق بإدارة محافظة كركوك وتشكيل الحكومة.

    ولفت محمود، إلى أنه في الاجتماع الأخير الذي عقد بين الحزبين، تم التوقيع على اتفاق استراتيجي نظم العلاقة بينهما، "أعتقد الآن أنهم في طور الانتهاء من كل الأمور العالقة بعد تشكيلهم لجنتين لتوزيع المناصب، وواجهتهم عطلة أعياد النيروز، وسوف يلتقي الجانبان بعد يوم 21 مارس/آذار الجاري لوضع ملامح تشكيل الحكومة الجديدة".

    وأشار الخبير في الشأن الكردي إلى أنه "في الفترة الأخيرة هناك مشكلة كبيرة تواجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد رحيل رئيسه جلال طالباني، تتمثل المشكلة في تعدد مراكز القرار بالحزب، لذا فإن الكرة الآن في ملعبهم هم، فقيادات الحزب مختلفين إلى الآن فيما بينهم على الشخصية المرشحة لمنصب محافظ "كركوك" بعد موافقة الرئيس بارزاني على ذلك، وإن كان البعض يريد استقلالية هذا المنصب، كما أن هناك خلاف آخر حول من سيكون وزير العدل في الحكومة الاتحادية ببغداد، وهو الأمر الذي وضع أيضا الكرة في ملعبهم لإصرار الإتحاد الوطني على أن يكون وزير العدل من الحزب".

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    أخبار العراق, جلال طالباني, كردستان, العراق
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