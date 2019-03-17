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18:31 17 مارس/ آذار 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    بعد دعوة بوتين للبشير... قيادي بـ"المؤتمر الوطني" يكشف حجم العلاقات بين روسيا والسودان

    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    العالم العربي
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    قال ربيع عبد العاطي، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، الحاكم في السودان، إن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية تعكس قوة العلاقات بين الدولتين.

    ومن المقرر عقد القمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتأتي تتويجا للقاءات برلمانية ووزارية سابقة والعلاقات القوية بين الجانبين، نظرا لأن الخرطوم تنتهج سياسة الحيادية في معظم القضايا الدولية.

    بوغدانوف
    © Sputnik . Alexey Filippov
    بوغدانوف يبحث مع سفير جنوب السودان لدى روسيا الوضع في بلاده
    وأضاف عبد العاطي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد 17 مارس/آذار، تأتي تلك الدعوة في إطار الزيارات المشتركة أيضا، حيث زار الرئيس السوداني روسيا منذ فترة قريبة، مضيفا: "أعتقد أن علاقة السودان مع روسيا ليست ضد علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية".

    وقال عبد العاطي:"من وجهة نظري الشخصية ومنذ فترة طويلة أرى أن السودان لا يريد أن تكون علاقته مع أي دولة ضد علاقته بدولة أخرى، وترتبط الخرطوم مع الجميع بعلاقات مشتركة وقضايا ذات اهتمام مشترك دون تعارض، ولا يتخذ السودان مواقفا ضد أي دولة أخرى، وإذا ما حدث موقف ضد دولة أخرى فإن السودان ينأى بنفسه عن السير في ركاب الآخرين، لأن العلاقات تكون في حدود المصالح بين السودان وأي دولة أخرى".

    وتسلم الرئيس السوداني عمر البشير تسلم دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية المقرر انعقادها في مدينة سوتشي الروسية.

    جاء ذلك لدى استقبال البشير، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

    وأعرب بوغدانوف، في تصريحات إعلامية، عن أمله في مشاركة البشير بصفة خاصة، في القمة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تعتبر الأولى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

    وأوضح بوغدانوف، الذي وصل السودان، الجمعة الماضي، في زيارة تستغرق 3 أيام، أن التنسيق بين موسكو والخرطوم وصل إلى مستويات رفيعة، حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية.

    وتشهد العلاقات السودانية الروسية تطورا ملحوظا، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 325 مليون دولار في 2017، مقابل 153 مليون دولار في 2016.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, حزب المؤتمر الوطني, فلاديمير بوتين, عمر البشير, السودان, روسيا
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