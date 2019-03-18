السعوديون ينعون الدكتور إسماعيل رسلان طبيب الأمراض الصدرية في الرياض

شارك المئات من المغردين على موقع التغريدات "تويتر"، في نعي الطبيب إسماعيل رسلان، الذي يعد أشهر طبيب صدرية في العاصمة السعودية الرياض.

وتوفي رسلان أول، أول أمس السبت، عن عمر يناهز 97 عاما، وأقيمت عليه الصلاة أمس الأحد في مسجد الملك خالد بأم الحمام في العاصمة.

وأثنى كثير من المغردين في "تويتر" عبر هاشتاغ "الدكتور_إسماعيل_رسلان" على الخدمات الجليلة التي قدمها طبيب الأمراض الصدرية، الذي طافت سمعته أرجاء السعودية طيلة حياته، والتي قضى منها 60 عاما في معالجة المرضى بعيادته في الرياض، وكيف كان مخلصا ومحبا لمهنته، ومستمعا دون تذمر لمرضاه رغم الزحام الدائم عليه.

وغرد مشاري المنيف: "الله يرحمه ويغفرله ويتغمر روحه الجنه اسمع قصص كثير من الوالد واصدقاءه عن الدكتور اسماعيل كان عالج الكثير ويعالج الضعيف بالمجان وكان معروف بذلك وكانت العياده في شارع الخزان وترك بصمته في نصف سكان الرياض".

#الدكتور_إسماعيل_رسلان

الله يرحمه ويغفرله ويتغمر روحه الجنه اسمع قصص كثير من الوالد واصدقاءه عن الدكتور اسماعيل كان عالج الكثير ويعالج الضعيف بالمجان وكان معروف بذلك وكانت العياده في شارع الخزان وترك بصمته في نصف سكان الرياض https://t.co/yv1amAQSV6 — مشاري المنيف (@meshari_mnf) March 17, 2019

​وغردت صاحبة حساب الطفلة البريئة بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وثبته وجعل ماقدم للمسلمين في ميزان حسناته واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتى المسلمين أجمعين".

وفاة #الدكتور_إسماعيل_رسلان



إنا لله وإنا إليه راجعون..

غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وثبته وجعل ماقدم للمسلمين في ميزان حسناته واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتى المسلمين أجمعين. pic.twitter.com/xMBurNfAPq — الطفلة البريئة (@505Fofah) March 17, 2019

الله يرحم #الدكتور_إسماعيل_رسلان ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ما زلت أتذكر عام ٢٠١٢ عندما سافرت ١٢٠٠ كيلومتر بأمي الغالية إلى عيادته، دكتور متمكن، وأخلاق طيبة، رحمك الله يا دكتور. — Mohammed Aldash (@M_Aldash) March 18, 2019

#الدكتور_إسماعيل_رسلان

الله يرحمه..

عالجني وانا صغير من ربو

كان سيلازمني طوال العمر. — Abdulrahman (@abdulrahman_N87) March 18, 2019

#الدكتور_إسماعيل_رسلان غفر الله له واسكنه الجنه كان من خيرة الأطباء واشهرهم في علاج الصدريه والربو على مدار ٦٠ عام — مهند الربيعه (@mohand_14) March 18, 2019

رحم الله #الدكتور_إسماعيل_رسلان و غفر له. كان طبيباً حاذقاً، صادقاً، ناصحاً و أميناً. كنتُ أرافق أمي رحمها الله إليه على مدى ٣٠ سنة. كان مشهوراً و متواضعاً. نسأل الله له العفو والمغفرة و أن ينزله الله جنات النعيم. pic.twitter.com/MWejWrac8a — Maher (@Maypriv) March 18, 2019

#الدكتور_إسماعيل_رسلان

إنا لله وإنا إليه راجعون

غفر الله له ورحمه واسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/xrtTneeAsj — عبدالله العمري (@al_amri_) March 18, 2019

كما أشاد الجميع بدقة الراحل رسلان في تشخيص الأمراض الصدرية، ومساهمته في شفاء الكثير، إضافة لخدماته المجانية التي كان يقدمها للفقراء، وتكفله بعلاجهم دون مقابل.