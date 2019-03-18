عودة أكثر من 700 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

من جانب آخر أفاد المركز بعودة 145 نازحا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وخلال الـ 24 الساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها توزيع 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 2 طن على سكان قرية البيضا بريف حماة.
وأشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة قامت بتنفيذ عملية تطهير 2.4 هكتار من الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودمشق من الألغام، وذلك بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة.
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