من المستفيد من تكنولوجيا التلاعب بالمناخ وحقن الجو والمرايا العاكسة في الفضاء

تعتبر قضية التلاعب بالمناخ من أحدث القضايا التي أثارت الجدل في العالم، إذ برزت انتقادات لتلك العملية بسبب خطورتها المحتملة على التنوع البيولوجي ومسائل بيئية أخرى.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE نواجه تهديدا وجوديا مباشرا... غوتيريش يقدم عرضا مخيفا لدورة تغير المناخ بالعالم

في تقرير لها نشر اليوم زعمت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية "أعاقتا الجهود العالمية لفحص الهندسة الجيولوجية المناخية، من أجل الاستفادة من صناعات الوقود الأحفوري"، وفقًا لمصادر متعددة في جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تعقد هذا الأسبوع في نيروبي، بحسب الصحيفة.

وتزعم "الغارديان" أنه بحسب ما ورد "قادت أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم معارضة ضد خطط لدراسة مخاطر تكنولوجيا التلاعب بالمناخ مثل امتصاص الكربون من الهواء، والمرايا العاكسة في الفضاء، وبذر المحيطات وحقن الجسيمات في الجو".

وأشارت الصحيفة إلى أن سويسرا و 12 دولة أخرى أجرت تحليلاً أعمق للمخاطر كخطوة أولى نحو إشراف أقوى على التجارب "التي يمكن أن تغير العالم والتي سيكون لها آثار على الإمدادات الغذائية والتنوع البيولوجي وعدم المساواة والأمن العالميين".

وقالت الصحيفة أن رئيس الجمعية كيس كيسلر، وزير البيئة في إستونيا، قد أيد هذه الدعوة للحذر، قائلاً: "نحن بحاجة إلى التحدث عن إدارة الهندسة الجيولوجية. نحتاج إلى اتفاق دولي حول هذا الأمر في المستقبل. مجرد تجاهل هذه القضية لا يساعد. نحن بحاجة إلى التحدث عن ذلك وكيفية التحكم في هذه التقنيات في المستقبل".

وتدعي الصحيفة البريطانية أن "مصادر مشاركة في المحادثات قالت إن المبادرة تم حظرها في البداية من قبل الولايات المتحدة والسعودية ثم اليابان ودول أخرى".

وقالت "الغارديان" إن "ما يتم اعتباره خيالًا علميًا متهورًا، فإن الهندسة الجيولوجية رفعت الأجندة السياسية لبعض الدول لأن أزمة المناخ أصبحت أكثر وضوحًا".

وتضيف الصحيفة أن "صناعة البتروكيماويات تستخدم هذه الطريقة لتبرير التوسع في صناعات الوقود الأحفوري". وتشير إلى أن شركتي Chevron وBHP وغيرهما من الشركات عالية الانبعاثات "تمضي قدمًا في تجارب لسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء".

وحسب "الغارديان" يستعد أكاديميون أمريكيون في جامعة هارفارد أيضًا لإجراء "أكبر اختبار خارجي لحقن الهباء الجوي في الستراتوسفير (إحدى طبقات الجو العليا وتمتد من ارتفاع 18 كيلومتر إلى نحو 50 كم فوق سطح البحر)، والذي يحاكي التأثير المغطى لثوران البركان". ويقول الباحثون إن هذا الاختبار، المعروف باسم Scopex ، من المحتمل أن يتم في نيو مكسيكو.

ونشر ديفيد كيث، أحد العلماء الأمريكيين البارزين في هذه الأبحاث، ورقة هذا الأسبوع يدعي فيها أن مخاطر الهندسة الجيولوجية ليست كبيرة كما كان يخشى من قبل.

وحسب الصحيفة يقول المعارضون أنه في وقت سابق، "أظهرت دراسات أكثر شمولية تأثيرات خطيرة على دورات الرياح الموسمية الآسيوية والجفاف في أفريقيا والأعاصير المدارية ودرجات الحرارة القصوى". وقالت إنهم "يريدون من الأمم المتحدة فرض حظر على التجارب الخارجية باستخدام هذا الشكل من التكنولوجيا".

وحذرت سيلفيا ريبيرو من مجموعة مراقبة التجارة الإلكترونية (ETC Group) من هذه التكنولوجيا.وقالت إن ذلك "أكثر من اختبار علمي، هذا اختبار سياسي". وأضافت: "حقن الهباء الجوي في الستراتوسفير من شأنه أن يسبب اختلالات كبيرة في المناخ. نعتقد أنه سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الظلم الجيوسياسي".

ويجادل العديد من علماء المناخ بأن مثل هذا البحث يصرف الانتباه عن الأساليب المثبتة للتخفيف من الانبعاثات من خلال زراعة الأشجار والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وقالت جاكلين مكجليد، أستاذة التنمية المستدامة في جامعة لندن كوليدج، إنها دعمت أنواعًا معينة من الهندسة الجيولوجية الأرضية المناسبة محليًا، لكنها كانت قلقة للغاية بشأن الجهود المبذولة للعب مع الستراتوسفير.

وتقول الصحيفة إن الحظر الرئيسي للاختبار حالياً مستمد من اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تصدق عليها. وهناك أيضًا أحكام في بروتوكول لندن تحظر البذر في المحيط — وهو شكل آخر من أشكال الهندسة الجيولوجية، يهدف إلى زيادة قدرة مياه البحر على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وتقول الولايات المتحدة إنه "ينبغي ترك الهندسة الجيولوجية لمنتديات المناخ، مثل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ".

وتقول "الغارديان" إنه ثبت خلال هذا الأسبوع أن توافق الآراء مستحيل. وأن مساء الأربعاء، سحب الوفد السويسري قراره وأعرب عن أسفه لأن "بعض البلدان" كانت مترددة في المضي قدمًا.

قال ليلي فوهر من مؤسسة هاينريش بول: "من المؤسف أن الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الأمم المتحدة الحالية للهندسة الجيولوجية واجهت مقاومة من حفنة من الدول المنتجة للنفط ذات الانبعاثات العالية". "هذه المهمة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث نرى تجارب حقيقية ودعم شعبي لهذه التقنيات تنمو في تلك البلدان بالضبط، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، التي كانت تمنع التقدم في هذه القضية هذا الأسبوع في نيروبي".