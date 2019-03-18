"الأولى من نوعها في العالم"... ماذا تحمل الساعات المقبلة في قطر

تشهد العاصمة القطرية الدوحة، غدا الثلاثاء، انطلاق فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان "التمويل الإسلامي والعالم الرقمي"، الذي يقام يومي 19 و20 مارس/ آذار 2019 في فندق شيراتون الدوحة.

وذكرت صحيفة "الشرق" المحلية، أن المؤتمر الذي سينطلق برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، سيشهد إعلان مبادرة اقتصادية جديدة هي الأولى من نوعها في العالم، بحضور يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

ينظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الشريك الاستراتيجي، مركز قطر للمال، وبرعاية ماسية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية وبنك بروة، وبالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم، بحسب صحيفة "العرب" المحلية.

ويركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسة، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير.

وستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، حيث سيبحث المؤتمرون آلية توجيه الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي في مجال التنمية المستدامة، مع بحث كيفية تحقيق رؤية قطر الاقتصادية 2030 من خلال الاقتصاد الرقمي، ويستعرض المؤتمر الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الالكترونية الحالية.

كما يستعرض أيضا الأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، كما يبحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين.