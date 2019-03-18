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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    قيادي في "العدل والمساواة" يكشف أهداف اجتماع القوى السودانية في باريس

    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم العربي
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    قال أحمد تقد، رئيس وفد التفاوض في "حركة العدل والمساواة" السودانية، إن الهدف من اجتماع قوى "نداء السودان" في باريس هو وضع بدائل للمتظاهرين في المرحلة المقبلة، وليس للتفاوض مع حكومة الخرطوم.

    وتابع أحمد تقد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "اجتماع باريس، اليوم، تم ترتيبه منذ فترة من أجل دفع الحراك الموجود بالشارع وليس له علاقة بالحكومة أو المفاوضات أو الحوار مع النظام"، مضيفا: "الهدف الأساسي من الاجتماع هو تطوير وثيقة (الحرية والتغيير)، الدعوة كانت موجهة لجميع الأطراف بما فيها الطرف الأساسي في الوثيقة وهو نداء السودان، وتحالف قوى الإجماع بالإضافة إلى تجمع المهنيين".

    احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    "العدل والمساواة" تكشف حقيقة مفاوضاتها مع الحكومة السودانية
    وأضاف رئيس وفد التفاوض، إن تجمع المهنيين غاب عن هذا الاجتماع في ظروف غير واضحة، وربما كان قرار التجمع سريع وغير مدروس لأن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تطوير وثيقة الحرية والتغيير والبحث عن كافة الخيارات الممكنة لدفع الحراك والتظاهرات وإشعال فتيل التظاهرات، ليس في العاصمة فقط ولكن في كل أقاليم السودان، إلى جانب الاتفاق على الحكومة وسيناريوهات المرحلة المقبلة.

    وتابع رئيس وفد التفاوض، بعد تلك المدة الطويلة والمتواصلة للحراك تبدو فرص النجاح والوصول للهدف من جانب الحراك محدودة في ظل الوضع الراهن، لذا فإن الاجتماع القائم في باريس يبحث كل الخيارات القائمة للعمل القومي ودفع الحراك في الشارع.

    وأشار أحمد تقد، إلى أنه لا تستطيع أي جهة أن تقول أنها المحرك الأساسي للشارع السوداني، لأن المتظاهرين خرجوا بصورة عفوية ويحملون مطالب محددة، ثم جاءت الأحزاب وتجمع المهنيين، واليوم كل أطياف الشعب السوداني المعارض موجودين في الشارع.

    واختتم رئيس وفد التفاوض، أن القوى المجتمعة في باريس تهدف لوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الرئيس عمر البشير وعمليات التحول والسياسات البديلة في كل الاتجاهات، وخلق بدائل جديدة لقيادة العمل السياسي الموجود في الخارج.

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    أخبار السودان, احتجاجات السودان, الحكومة السودانية, عمر البشير, السودان
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