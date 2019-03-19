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    الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يحضر مؤتمر الاستثمار في الرياض

    الوليد بن طلال غير راض عن الرياضة السعودية... ويكشف ما فعله تركي آل شيخ

    Faisal Nasser
    العالم العربي
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    أكد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أنه غير راض على وضع الرياضة السعودية حاليا.

    وأضاف الوليد في حوار تلفزيوني مع برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، أمس الاثنين 18 مارس/ آذار، إنه عندما استلم تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الحالي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية السابق، كانت الرياضة السعودية في "الحضيض".

    ​وتابع: "تركي آل شيخ فعل أمورا لا يستهان بها وأهم شيئ أنه استطاع تسديد الديون للبنوك والأندية الخارجية، بالإضافة إلى دعم العديد من الأندية، فضلا عن إدخال الرياضة في المدارس أنا بعجب بيه جدا".

    وقال الوليد عن علاقته بتركي آل شيخ  إنه تعرف عليه منذ أقل من عامين، وعلاقته توثقت به إلى أبعد الحدود قائلا: "وكأني أعرفه من 10 سنين، لإني بحب الرجل العملي الديناميكي".

    وتابع الوليد: "تركي ديناميكي وله علاقة وطيدة مع القيادة العليا، الأمر الذي جعل أن يكون هناك نتيجة وإنجازات في مجال الرياضة".

    ووصف الوليد تركي آل شيخ بأنه "رجل قراره سريع وديناميكي".

    وقال الوليد إن إنقاذ الرياضة السعودية يتوقف على أمرين اثنين فقط وهما؛ التخصيص والتخطيط، لافتا إلى أن تركي آل شيخ فعل شيئا رائعا عندما أدخل الرياضة في المدارس، وأضاف "هذا الأمر سنرى نتاجه ليس اليوم ولا الغد ولكن خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة".

    وضرب الوليد بن طلال المثل بكندا التي تتميز في رياضة "هوكي الجليد"، وقال إن السبب وراء ذلك أن كندا تعلم الأطفال من سن 3 أو 4 سنوات على هذه الرياضة وبالتالي عندما يصل الطفل إلى 10 سنوات يصبح محترفا.

    وأشار الوليد إلى معاناة الأندية السعودية من التعجل في القرارت، مشيرا إلى أن الأندية في المملكة تقبل المدرب لأنه خسر مبارة أو دوري، أما في الخارج يتم التخطيط مع المدرب لسنوات.

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