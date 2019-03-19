16 ألف عسكري سوري مسرح يتحضرون للحصول على رواتب الدعم الشهرية

وصل عدد المتقدمين للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية في سوريا إلى 16061 عسكريا في مختلف المحافظات السورية.

أفادت "سانا" أن عدد طلبات المتقدمين للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية في سوريا وصل إلى 16061 طلبا توزعت على مراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في مختلف المحافظات حتى الآن.

© Sputnik . Strgej Mamontov برنامج لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم في سوريا

وقال مدير الصندوق لؤي العرنجي إن عدد المراكز التي تستقبل طلبات المستفيدين من البرنامج يبلغ 31 مركزا موزعة في مختلف المحافظات وبدأت باستلام طلبات المستفيدين في العاشر من الشهر الجاري.

وأشار المسؤول السوري الى أن البرنامج يدعم المسرحين عبر مسارين، الأول بالحصول على مبلغ 35 ألف ليرة سورية شهريا تقدم لمدة عام عبر فروع السورية للبريد وغير قابلة للتمديد وتنتهي استفادة المقبولين ضمن هذا البرنامج من الدفعات الشهرية في حال قبولهم في وظائف الجهات العامة وذلك اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

ويمكن للمستفيدين من برنامج الدعم والتمكين أن يلتحقوا بدورات تدريبية لصقل المهارات لديهم ودعمهم بما يحقق نفاذهم إلى سوق العمل أو امتلاك القدرة على تأسيس مشروع خاص بهم بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح العرنجي أن "الصندوق يسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة السورية للبريد بحيث يؤمن الصندوق القوائم الإسمية للمستفيدين وتقوم المؤسسة بتسليم المستحقين مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد ومن أي مركز بريد بالمحافظات كما تنص المذكرة على أن تتحمل السورية للبريد تكلفة أجور تحويل المبالغ في إطار دعمها للبرنامج بحيث يصل المبلغ كاملا الى المستفيدين".

وكانت الحكومة السورية أقرت في شهر فبراير/شباط الماضي برنامجا لدعم وتمكين العسكريين المسرحين من خدمة العلم ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.