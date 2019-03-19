سر اختيار محمد بن راشد رقم "813" للقمر الصناعي العربي

وأوضح آل مكتوم عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تسمية القمر الصناعي القادم بـ"813" مستقاة من تاريخ ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد الخليفة المأمون.
أسمينا القمر الصناعي الذي سيعمل عليه العلماء العرب “813”.. وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون.. البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة.. منطقتنا منطقة حضارة.. وشبابنا بناة حضارات.. لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ pic.twitter.com/5iOS2824vp— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 19, 2019
ووجه محمد بن راشد، في فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي"، اليوم الثلاثاء، بتطوير قمر صناعي متقدم لأغراض مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية، ليكون بمثابة هدية من دولة الإمارات إلى الدول العربية، حيث سيعمل على تصميم، وتصنيع القمر الصناعي عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقّعت على ميثاق تدشين المجموعة الأولى من نوعها في العالم العربي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "شهدنا اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي… وشهدنا أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم 11 دولة عربية… وأول مشاريعها سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من هنا من دولة الإمارات… شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي".
وأكد أن "الإمارات تقود الحراك العربي في قطاع الفضاء، ولدينا إيمان بقدرات العقل العربي والعلماء العرب"، لافتا إلى أنّ "أمتنا العربية لديها من العلماء والخبرات العلمية والطاقات الاستثنائية ما يؤهلها لخوض سباق التطوير والابتكار في قطاع الفضاء وتحقيق التفوق والريادة".
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