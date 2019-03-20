الحوثي: الجمهورية اليمنية لن تبقى حديقة خلفية لأحد

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي أن اليمن لن يكون حديقة خلفية لأحد، في إشارة إلى السعودية، محددا الندية شرطا للتحاور والتفاوض.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" وعضو المجلس السياسي الأعلى، في تغريدة على "تويتر": "السلام وحده هو الطريق الحقيقي للحل، العلاقة الندية مع الجوار والخارج هي الخيار وعلى هذه سنحاور".

وأضاف: "أما ان الجمهورية اليمنية ستبقى حديقة خلفية لأحد فلا يحلم أحد به".

السلام وحده هو الطريق الحقيقي للحل



العلاقة الندية مع الجوار والخارج هي الخيار

وعلى هذه سنحاور



اما ان الجمهورية اليمنية ستبقى حديقة خلفية لاحد

فلا يحلم احد به — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 19, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.