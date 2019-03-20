"مشاريع الرياض الكبرى"... تفاصيل استثمار ملك السعودية 23 مليار دولار في الترفيه

أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الثلاثاء أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال (23 مليار دولار أمريكي).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشمل المشروعات الأربعة "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

الهدف من المشروعات

تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض إلى 16 ضعفا، عبر وذلك عبر مشروع الرياض الخضراء. وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5% حاليا إلى 9%، بما يعادل 541 كيلومترا مربعا.

كل ماترغب في معرفته عن مشروع #الرياض_الخضراء تجده في سلسلة التغريدة المرفقة؛ المشروع سيسهم في رفع نسبة التشجير والمسطحات الخضراء في العاصمة https://t.co/T1OcBKrKR3 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 19, 2019

بينما يهدف مشروع "الرياض آرت" إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، عبر تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

#الملك_سلمان يُطلق مشروع #الرياض_آرت الذي يعد أحد اكبر المشاريع في العالم في فن الأماكن العامة؛ مما سيجعل العاصمة الرياض متحفًا مفتوحًا للفنون العالمية والمحلية pic.twitter.com/HNgbt30p9s — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 19, 2019

وتعد حديقة الملك سلمان —المشروع الثالث- إلى إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، ويقام المشروع في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم).

على مساحة تفوق 13 مليون م٢ تأتي #حديقة_الملك_سلمان لتخلق وجهة بيئية متكاملة للعاصمة؛ تعرف على كافة تفاصيلها في التغريدة المرفقة https://t.co/eiFiLlTlys — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 19, 2019

المشروع الرابع —المسار الرياضي- الممتد بطول 135 كيلو مترا، مخترقا مدينة الرياض، يهدف إلى تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات "رؤية المملكة 2030".

كل ماترغب في معرفته عن مشروع #المسار_الرياضي في #الرياض تجده في سلسلة التغريدة المرفقة؛ سيحدث المشروع نقلة نوعية في أسلوب حياة ساكني العاصمة وزوارها https://t.co/iQlnP42zGL — مشاريع السعودية (@SaudiProject) March 19, 2019

موعد تنفيذها

بهذه المناسبة، قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شرحا مفصلا للمشاريع الأربعة التي تقوم عليها" لجنة المشاريع الكبرى" برئاسته.

إذ تأتي المشاريع في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، ويجري حاليا بحسب "واس" استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع.

ومن المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.

وأوضح ولي العهد السعودي أن المشروعات الأربعة النوعية التي تشمل: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت"، تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".