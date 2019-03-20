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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    "مشاريع الرياض الكبرى"... تفاصيل استثمار ملك السعودية 23 مليار دولار في الترفيه

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الثلاثاء أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال (23 مليار دولار أمريكي).

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشمل المشروعات الأربعة "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

    الهدف من المشروعات

    تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض إلى 16 ضعفا، عبر وذلك عبر مشروع الرياض الخضراء. وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5% حاليا إلى 9%، بما يعادل 541 كيلومترا مربعا.

    بينما يهدف مشروع "الرياض آرت" إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، عبر تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

    وتعد حديقة الملك سلمان —المشروع الثالث- إلى إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، ويقام المشروع في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم).

    المشروع الرابع —المسار الرياضي- الممتد بطول 135 كيلو مترا، مخترقا مدينة الرياض، يهدف إلى تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات "رؤية المملكة 2030".

    موعد تنفيذها

    بهذه المناسبة، قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شرحا مفصلا للمشاريع الأربعة التي تقوم عليها" لجنة المشاريع الكبرى" برئاسته.

    إذ تأتي المشاريع في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، ويجري حاليا بحسب "واس" استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع.

    ومن المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.

    وأوضح ولي العهد السعودي أن المشروعات الأربعة النوعية التي تشمل: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت"، تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".


    و"رؤية المملكة 2030"، هى الخطة الاقتصادية الأولي في تاريخ المملكة، وصاحبة المدة الأكبر بين الخطط التنموية العشر التي طبقتها خلال العقود الماضية.

    وتشمل رؤية السعودية، توفير مبلغ 30 مليار دولار، بعد 4 سنوات إلى جانب رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، وهذا بحد ذاته سيحمل إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية.

    وستستخدم الخطة بحسب القائمين عليها، بمثابة "جسر لنقل التقنية" والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، الذي يتميز بنشاط قوي في قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات، الذين يحققان قفزات نمو قوية وقادران على توفير أكبر عدد من الوظائف الجديدة.

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    رؤية 2030, السعودية
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