بماذا رد الوليد بن طلال على اتهامه بتصوير المحتاجين (بالفيديو)

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الإعلامي عبد الله المديفر، أثناء استضافته في برنامجه "في الصورة"، الذي يُبث على قناة "روتانا خليجية".
وشدد الأمير الوليد بن طلال على رفض تصوير أصحاب الحاجة تماما.
#فيديو— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢٠ مارس ٢٠١٩
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال.. هل يتعمد تصوير أصحاب الحاجة عندما يأتونه بحاجاتهم؟!
شاهد إجابة سمو الأمير.. #الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/XgaQT3feC0
وأكد عبد الله المديفر أن هناك اعتراضات كثيرة على تصوير من يأتون للأمير الوليد من المحتاجين، ويرى أن هذا الفعل فيه نيل من كرامتهم، ولا يليق بالأمير نفسه.
وأكد الأمير الوليد أنه يرفض تماما تصوير المواطنين والمواطنات الذين يأتون إليه يتلمسون الحاجة والمساعدة، مبينا أن المشاهد التي خرجت من قبل جاءت من خلال التلفزيون الأمريكي والأوروبي، وليس من خلاله.
وأضاف ابن طلال أنه أسبوعيا يقابل مواطنات ومواطنين لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم، مشددا على أنه من المستحيل أن يقوم بتصويرهم تحت أي ظرف من الظروف.
ووأكد ابن طلال في حديثه أمس الثلاثاء لبرنامج "في الصورة"، من تقديم عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، أن هناك سوء تفاهم كبير بينه وبين المشاهدين وسوء فهم أيضا.
#فيديو— في الصورة (@Fealsora) ١٨ مارس ٢٠١٩
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يتحدث عن #السعودة في #المملكة_القابضة
لم نطلب فيزا أجنبية منذ 10 سنوات، وكل القيادات سعودية..#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/XLKTBgJSlW
وأضاف الوليد، أن الموظفين السعوديين في "القابضة"، يمثلون 86% والنساء 56%، ويوجد في المكتب الخاص به 80% سعوديين والمناصب القيادية كلها سعوديين.
وتابع الوليد أنه لم يطلب فيزا أجنبية في مؤسسته منذ 10 سنوات.رد الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على سؤال أحد المغردين، حول إسناده أهم المناصب في مؤسسته لمن يحملون الجنسية اللبنانية، وتعيين أبناء وطنه في المقابل في وظائف صغيرة وهامشية.
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