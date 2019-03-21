ملك الأردن: لا أحد يمكنه الضغط علينا بموضوع القدس (شاهد)

رفض الملك الأردني عبد الله الثاني، أي ضغوط تتعلق بموقف بلاده من قضية القدس، مشيرا إلى أن موقف "الهاشميين" من القدس واضح.

وأضاف عبد الله في تصريحات له: "علينا واجب تاريخي تجاه القدس ولن نغير موقفنا"، مردفا: "عمري ما راح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات".

وتابع قائلا: "القدس بالنسبة لي خط أحمر، وشعبي كله معي، ولا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون كلا، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا". بحسب الديوان الملكي الهاشمي.

"عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة لـ #القدس، هذا خط أحمر، وبعرف الشعب معي"

من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء وجهاء وممثلي أبناء وبنات محافظة الزرقاء #الأردن pic.twitter.com/4mR7PL31Ck — RHC (@RHCJO) March 20, 2019

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).