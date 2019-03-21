إحصائية جديدة بشأن المطلقات والأرامل في السعودية

وصرحت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية أن عدد المتقدمات لـ"كنف" الذي تم إطلاقه قبل يومين لإقراض المطلقات والأرامل وصل إلى 2000 متقدمة أكملن شروط التقديم.

© Fotolia / Andrey Popov سيدة عربية تطلب الطلاق بعد 3 دقائق زواج

وأوضحت المصادر أن الأولوية في الحصول على التمويل الذي يصل إلى 30 ألف ريال دون فوائد أو رسوم، يعتمد على إتمام شروط التقديم، وإنهاء إجراءاته، إذ أن صرف التمويل لا يستغرق بضعة أيام من إكمال إجراءات التقديم، ويستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، من خلال مساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

من جانبه أوضح البنك أن التمويل روعي فيه حاجة المطلقات والأرامل للدعم، "حيث سيتاح حاليا الحصول على التمويل من خلال منتج "كنف" دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة، والمنتج متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات أن تتقدم بعد استيفائها شروط ولائحة التمويل الأسري، والتمويل يقدم بدون أية فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا.