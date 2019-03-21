أحمد علي عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

ودعا نجل الرئيس الراحل، قيادات حزب المؤتمر الشعبي، إلى "مواصلة النهج الوطني والمضي في طريق النضال الذي ضحى واستشهد من أجله الرئيس صالح ورفيقه عارف الزوكا".
وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قتل، في شهر ديسمبر/ كانون أول، على يد "أنصار الله".
وبقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده، وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.
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