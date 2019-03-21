أحمد علي عبد الله صالح يفاجئ الجميع ببيان عاجل يتعلق بوالده

وجه السفير أحمد علي عبد الله صالح، رسالة إلى الشعب اليمني وقيادات وأفراد المؤتمر الشعبي العام في ذكرى ولادة أبيه الراحل علي عبد الله صالح التي تصادف اليوم 21 مارس/ آذار.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH بعد عام على مقتله... هؤلاء خانوا علي عبد الله صالح

وشكر السفير السابق لدى الإمارات، كل من هنأه بمولوده الجديد الذي سماه كنعان، وقال إنه "لمن المصادفة الحسنة أن يأتي ولادة نجله في ذكرى ولادة الزعيم الراحل، التي تعبر عن ديمومة الحياة واستمراريتها"، وذلك وفقا لوكالة " خبر " اليمنية.

ودعا نجل الرئيس الراحل، قيادات حزب المؤتمر الشعبي، إلى "مواصلة النهج الوطني والمضي في طريق النضال الذي ضحى واستشهد من أجله الرئيس صالح ورفيقه عارف الزوكا".

​​وكان الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، قتل، في شهر ديسمبر/ كانون أول، على يد "أنصار الله".

وبقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده، وتحالف صالح مع "أنصار الله" ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.