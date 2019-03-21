شاب يستعين بأسد لمقاومة الأمن السعودي (فيديو)

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للحظة هروب مروّج مخدرات من كمين نصبته الشرطة السعودية داخل حي شعبي وسط الرياض.

وبحسب المقاطع المتداولة، يسمع إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء في محاولة للسيطرة على الموقف، فيما عثر بحوزته على أسد كان يقاوم به رجال الأمن.

القبض على مروج بعد محاولته الهروب من كمين داخل حي شعبي وسط الرياض. pic.twitter.com/Q1wXKHH5TF — سعود الشيباني (@saudshaibani) March 20, 2019

​وكشف المقطع الذي نشره الصحفي السعودي، سعود الشيباني، محاولة المتهم الهروب من رجال الأمن، ما دفعهم لإطلاق أعيرة نارية لإيقافه.

وفي مقطع آخر نشره الشيباني، وهو صحفي مختص بالقضايا الأمنية، يظهر أسداً في قفص، وقال الشيباني إن المروج استخدمه لمقاومة وتخويف رجال الأمن أثناء القبض عليه.

​ولفت الشيباني إلى أنه ألقى القبض على المروج بعد محاولته الهروب، ووُضع الأسد داخل قفص من حديد.

وتعلن السعودية بشكل دوري عن جهودها في مكافحة انتشار المخدرات داخل المملكة، وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات في السعودية، الثلاثاء الماضي، أنه تم احباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (1.721.030) مليون حبة وقبض على المتورطين فيها بالرياض و جدة.

تم احباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت(١,٧٢١,٠٣٠) مليون حبة وقبض على المتورطين فيها بـ #الرياض و #جدة. — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) March 18, 2019

​واستحدثت السعودية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء العمل والصحة، ومدير الاستخبارات السعودية وعدد أخر من الهيئات والوزارات، في محاولة منها لمنع انتشار هذه السموم بين شباب المملكة.