سفير البحرين في موسكو: قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية يجب اتخاذه على مستوى القمة

صرح سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، بأن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يجب أن يتخذ على مستوى القمة، مشددا على أن المنامة دائما مع وحدة الصف والإجماع العربي .

موسكو — سبوتنيك. وقال الساعاتي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا الشأن: "إن قرار تجميد عضوية سوريا اتخذ في الجامعة العربية وعلى مستوى القمة، وقرار عودة سوريا يبحث على مستوى القمة في جامعة الدول العربية، ونحن دائما مع وحدة الصف العربي ونتمنى أن تعود الأمور لطبيعتها، نحن مع الإجماع العربي".

© Sputnik . Anton Balashov فيديو من قمرة القيادة لمناورات "سو-35إس" في سوريا

في سياق متصل، صرح الساعاتي بأن البحرين تتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية مع روسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال لتسويقه إلى منطقة الخليج.

وقال الساعاتي: "أنجزنا المشروع ببناء المنصات لاستقبال وتخزين الغاز المسال، وهو جاهز الآن، بالنسبة إلى مذكرة التفاهم مع "غازبروم"، فقد تم الاتفاق على تزويد المملكة باحتياجاتها، ولكن هذه الخزانات تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، وهناك الآن مشاورات مع الشركات الروسية لتزويد هذه المنصات، ولكي تدخل معنا في شراكات استراتيجية، وليس القيام بعمليات بيع وشراء، لأن الغاز متوفر الآن في كل أنحاء العالم".