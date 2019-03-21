ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة في الموصل إلى 85 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل إلى 85 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال. بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

ووفقا لبيان صحيفة "بغداد اليوم"، أن سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن: "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، لن يمر دون حساب عسير.