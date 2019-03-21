القضاء العراقي: إيقاف 9 أشخاص على خلفية غرق العبارة شمالي العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن إيقاف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة التي غرقت في مدينة الموصل، مساء اليوم، وأدت إلى وفاة العشرات من الأشخاص.

بغداد — سبوتنيك. وقال المجلس في بيان " قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة وأصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة"، لافتا إلى أن المجلس "أوعز لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها".

© REUTERS / STRINGER ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبارة في الموصل إلى 85 شخصا

وارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل إلى 85 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال. بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية.

ووفقا لبيان صحيفة "بغداد اليوم"، أن سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن: "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، مشيرا إلى أن "الطاقة الاستيعابية للعبارة أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية".