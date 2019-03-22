"أنصار الله" تعلن قصف قوات للتحالف بسلاح الجو المسير والمدفعية شرق صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، قصف قوات للتحالف العربي والجيش اليمني بعملية مشتركة لسلاح الجو المسير والمدفعية شرق العاصمة صنعاء، وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" بأن وحدتي السلاح المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات للتحالف العربي والجيش اليمني في مديرية نهم شرق صنعاء.

ولم يورد المركز تفاصيل عن عملية القصف المدفعي المسنود بالطيران المسير.

وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما يشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".