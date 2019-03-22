الصحة العراقية: ارتفاع عدد الوفيات في عبارة الموصل إلى 96 شخصا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في مدينة الموصل، أمس الخميس، إلى 96 حالة وفاة.

بغداد — سبوتنيك. قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 96 حالة"، لافتا إلى أن "عدد الذين تم إنقاذهم بلغ 60 شخصا".

© REUTERS / STRINGER بينهم 62 امرأة و18 طفلا... آخر إحصائية لضحايا غرق العبارة في الموصل

وكشفت إدارة جزيرة الموصل السياحية، أمس الخميس، أن سبب غرق العبارة "هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها".

فيما عزت مصادر أمنية سبب الغرق إى زيادة الحمولة إذ إن "العبارة يمكنها حمل 30 شخصا، لكن القائمين عليها قرروا أن يحملوها أكثر من 100 شخص"، مضيفة أن "المعلومات تشير إلى أن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء" الأمر الذي أدى إلى غرقها نتيجة الحمولة الزائدة.

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل، لن يمر دون حساب عسير.