تحذير عاجل من السلطات السعودية من "المضلل غير المعترف به"

حذرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، مواطني المملكة والمقيمين فيها، من استعمال دواء مضلل وغير معترف به.

أوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بعدم استخدام دواء "Forever Fields of Greens"، والتخلص منه نهائيا لمن يملك عبواته.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه لم يتم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة للصحة، كما أنه يسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته.

توصي بعدم استخدامه والتخلص منه.. "#الغذاء_والدواء" تحذر من استخدام منتج "فوريفر فيلدز أوف جرينز" لعدم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرّه بالصحة. pic.twitter.com/m0Qf7VnlA9 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 22, 2019

ويوفر دواء "Forever Fields of Greens" المكون من أقراص الاحتياج اليومي للإنسان من الأطعمة الخضراء والمغذية الغنية بالفيتامينات، وسط نمط الحياة المزدحم بالوجبات السريعة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تحذر مواطنيها من تناول هذه الوجبة

وتجمع أقراص الدواء بين عشب الشعير الصغير، الغنى بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والصوديوم والنحاس والفوسفور والزنك والمنغنيز، وفقا للموقع الخاص بالدواء

ويحتوي كل قرص منه على 120 ملغ من عشب الشعير المجفف، و120 ملغ من عشب القمح المجفف، و120 ملغ من البرسيم المجفف، و1.7 ملغ من فلفل حريف.

وأوضحت الشركة المصنعة للدواء أنه مفيد لعلاج داء السكري والضغط المرتفع والبدانة والدهون العالية والنقرس والتهاب المفاصل.