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21:24 22 مارس/ آذار 2019
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    إسماعيل هنية

    حماس تكشف عن رسائل أوصلتها إلى إسرائيل عبر مصر... وتحذر من القادم

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، إن القضية الفلسطينية بفعل المؤامرات التي تحاك عليها، أمام تهديدات استراتيجية.

    وأوضح هنية خلال مشاركته في الجمعة الـ51 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي مدينة غزة أن "جماهير شعبنا التي خرجت بعشرات الآلاف ترسل رسالة واحدة للاحتلال أننا لن نتوقف حتى نقتلع المحتل من أرضنا، ونحرر مقدساتنا ونكسر حصارنا ونحمي كياننا السياسي"، وفقا لوكالة "فلسطين اليوم".

    متظاهرون فلسطينيون قبالة الحدود بين غزة والاراضي المحتلة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    تأجيل مسيرات العودة الفلسطينية قرب حدود غزة مع إسرائيل

    وأضاف "على المحتل أن يفهم الرسالة؛ وإلا فإن القادم أصعب وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها".

    ودعا رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" أبناء شعبنا في غزة والضفة والداخل الفلسطيني المحتل والمنافي والشتات "أن يهبوا في يوم 30 مارس من أجل إحياء ذكرى يوم الأرض وإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار".

    وقال "لنتوحد لنقول لا لصفقة القرن والتنازل عن القدس وحق العودة، نعم لعودتنا لكل أرض فلسطين المباركة، وعلى شعبنا أن يمتلك زمام المبادرة لأننا أمام تهديدات استراتيجية".

    كما صرح مشير المصري، القيادي في الحركة، اليوم الجمعة، عن رسالة أوصلتها حركته إلى الاحتلال عبر الوسيط المصري بشأن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

    وقال المصري أثناء مشاركته بفعاليات الجمعة الـ51 من مسيرات العودة شرق غزة: "نحذر الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا، والغرفة المشتركة علي أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبنا بأي مواجهة يريدها الاحتلال"، وفقا لـ"فلسطين اليوم".

    وأضاف المصري "هذه رسائل أوصلناها عبر مصر في إطار تفاهمات التهدئة"، مشددا على أن الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته، وأن مسيرات العودة مستمرة بشعبيتها ويجب ألا تواجه بسفك الدماء والقتل.

    وشارك آلاف المواطنين اليوم في جمعة "المسيرات خيارنا" قرب السياج الأمني شرقي القطاع، وقتل مواطنان برصاص القوات الإسرائيلية وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار فلسطين, الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية, حركة حماس, إسماعيل هنية, إسرائيل, فلسطين
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