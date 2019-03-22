"قسد": القتال الشرس مستمر حول آخر جيب لـ"داعش" للقضاء على الفلول

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن القتال الشرس مازال مستمرا حول آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

أفادت "رويترز" نقلا عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تأكيده على تويتر اليوم الجمعة إن قتالا شرسا لا يزال مستمرا حول آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة الباغوز بشرق سوريا.

© REUTERS / RODI SAID "قسد" تعلن سيطرتها الكاملة على مخيم الباغوز

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "يتواصل القتال الشرس حول جبل الباغوز في الوقت الراهن للقضاء على أي فلول لتنظيم داعش".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت اليوم الجمعة، عن تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ساندرز للصحفيين في طائرة متجهة إلى ولاية فلوريدا "تم تحرير الأراضي السورية بالكامل من تنظيم داعش، وقد تم إعلام الرئيس ترامب من قبل القائم بأعماله باتريك شاناهان بالأمر".

هذا وأكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن تصريحات واشنطن حول التحرير الكامل للأراضي السورية من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لا يمكن وصفها بالمقنعة.