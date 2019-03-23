"أنصار الله" تكشف نوع الطائرة الأمريكية التي أسقطتها فوق صنعاء

كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الجمعة، نوع الطائرة التي أعلنت إسقاطها في ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للجماعة، أن الطائرة التي تم إسقاطها من نوع "إم كيو — 1" الأمريكية، وكانت تنفذ أعمال تجسسية في سماء العاصمة صنعاء.

✈️ عاجل | مصدر في الدفاع الجوي: الطائرة التي تم إسقاطها من نوع MQ1 الأمريكية كانت تنفذ أعمال تجسسية في سماء العاصمة #صنعاء#انفروا_خفافا_وثقالا #أربعة_اعوام_من_الصمود — عاجل — المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMCB) March 22, 2019

وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق مساء اليوم، إسقاط الدفاعات الجوية للجماعة طائرة استطلاع حديثه لقوات التحالف العربي في أثناء تحليقها في سماء مديرية همدان شمال غربي العاصمة.

وتعد الطائرة هي الثالثة من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها، حيث قالت الجماعة في الثامن عشر من أبريل الماضي إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة "إم كيو —9" في محافظة الحديدة، سبقتها طائرة من ذات النوع في الأول من أكتوبر 2017 في العاصمة صنعاء.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات للتحالف على محافظة حجة

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم طائرات من هذا الطراز في اليمن ضد مسلحي "القاعدة"، وبعد عام 2015 استخدمت قوات التحالف العربي نفس الطراز في معاركها ضد "أنصار الله" و"المؤتمر".