التحالف يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن قناة العربية أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن شن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت غارات على معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء منها قاعدة الديلمي الجوية

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف في ضواحي صنعاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم " أنصار الله " عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للجماعة، أن الطائرة التي تم إسقاطها من نوع "إم كيو — 1" الأمريكية، وكانت تنفذ أعمال تجسسية في سماء العاصمة صنعاء.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن قد حمل يوم الخميس الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن سلاحهم يمثل خطرا على دول أخرى في المنطقة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.