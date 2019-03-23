وكالة: انفجاران كبيران يضربان دولة عربية

قالت وكالة "رويترز"، إنه تم سماع صوت انفجار كبير في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، وشوهدت سحب الدخان فوق موقع الانفجار.

© REUTERS / FEISAL OMAR دوي انفجار كبير بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو

ونقلت " رويترز " عن محمد حسين الرائد بالشرطة قوله "وقع انفجار عند وزارة العمل، هناك أيضا مبان وزارية أخرى قرب المكان. كان تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة أتبعه إطلاق نار".

وأضاف أن انفجارا ثانيا أعقب الانفجار الأول.

وبدورها، قالت حركة الشباب الإسلامية، إن أحد مقاتليها صدم مبنى وزارة العمل وسط العاصمة مقديشو بسيارة مففخة، ليتيح لآخرين دخوله.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقا".

وطردت الحركة من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك، ولكن لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.