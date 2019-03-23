وكالة: انفجاران كبيران يضربان دولة عربية

وأضاف أن انفجارا ثانيا أعقب الانفجار الأول.
وبدورها، قالت حركة الشباب الإسلامية، إن أحد مقاتليها صدم مبنى وزارة العمل وسط العاصمة مقديشو بسيارة مففخة، ليتيح لآخرين دخوله.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقا".
وطردت الحركة من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك، ولكن لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.
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