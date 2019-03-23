58 جنسية تدخل الإمارات بلا تأشيرة مسبقة

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن رعايا 58 دولة في العالم يمكنهم دخول الإمارات من دون تأشيرة مسبقة.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، يشمل القرار 31 دولة من الاتحاد الأوروبي ومنطقة "شنغن"، و20 دولة يعامل رعاياها وفق قرارات وزارية، وثلاث دول أخرى وفق المعاملة بالمثل، إضافة إلى مواطني دول الخليج العربي.

ويعفى من دخول الإمارات دون تأشيرة مسبقة، دول ألمانيا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، السويد، لوكسمبورغ، سويسرا، النمسا، ايرلندا، النرويج، الدنمارك، البرتغال، سلوفاكيا، اليونان، فنلندا، إسبانيا، لاتفيا، ليختنشتاين، آيسلندا، سلوفينيا، كرواتيا، التشيك، بولندا، المجر، بلغاريا، إستونيا، ليتوانيا، قبرص، مالطا، رومانيا، جمهورية مونتينيغرو.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE الإمارات تعلن تأجيل تشغيل المحطة النووية وترد على مخاوف قطر من "تهديد خطير"

ويمكن لمواطني هذه الدول، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخدمة والعادية، زيارة الدولة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، والبقاء فيها لمدة لا تتجاوز 90 يوما.

ويمكن لمواطني 20 دولة من حملة جواز السفر العادي دخول دولة الإمارات دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، والبقاء لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وفقا لقرارات وزارية، وهي أندورا، أستراليا، نيوزلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، موناكو، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، سان مارينو، كندا، اليابان، جمهورية كوريا، الفاتيكان، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، جمهورية أيرلندا، الصين، روسيا الاتحادية، موريشيوس، الهند.

وهناك ثلاث دول أخرى يمكن لمواطنيها حملة جوازات السفر العادية دخول الدولة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، هي سيشل، جزر الباهاماس، جمهورية الأرجنتين.

ولا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة دخول، ولا إلى كفيل، لزيارة دولة الإمارات، حيث يمكن لهم دخول الدولة بمجرد إبراز جواز السفر.

يذكر أنه الإمارات أعلنت تحقيق إنجاز تاريخي، يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالميا بجدارة.