بالفيديو والصور... حريق هائل في قصر الرئاسة السوداني

ولم يحدد بعد أسباب الحريق وإذا كان هناك خسائر أم لا.
حريق في جزء من مبنى القصر الجمهوري (القديم).. pic.twitter.com/EQUhh0LTOc— ★مچ تبآآآآ★ (@MujtabaaMusaa) March 23, 2019
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي القديم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.
Words can't express how reliving this video is!#SudanUprising#حريق_في_القصر_الجمهوري#تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/ouH3aTod1i— ғʀᴀɴᴋʟʏ ᴇxʜᴀᴜsᴛᴇᴅ:/ (@AbdeloGrande) March 23, 2019
وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا تصاعد الدخان أعلى القصر الرئاسي، مشيرين إلى أن الحريق شب في أجزاء من القصر القديم.
#عاجل | 🎥 حريق داخل مبنى القصر الرئاسي القديم في #الخرطوم#صحيفة_مكة pic.twitter.com/HmyDaSkDxh— صحيفة مكة (@makkahnp) March 23, 2019
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب" عن شهود عيان قولهم إن ألسنة الدخان تصاعدت بشكل كثيف من داخل الجهة الجنوبية للقصر الرئاسي.
date and #حريق_القصر pic.twitter.com/0XRGsoRBaW— Ahmed (@A7saror) March 23, 2019
وأضاف شهود العيان أن القوات النظامية عمدت على إغلاق الطرق التي تقود إلي القصر وتحويل مسار السيارات.
#حريق_القصر_الجمهوري نسأل الله العلي القدير ان لا يذر فيهم فردا.. وان يريهم شر العذاب كما تعذبو امعات الشهداء من الثوار #تسقط_بس️ 🇸🇩✌ pic.twitter.com/rmOpMCcGI4— السيناتور حسن (@HassanM97712358) March 23, 2019
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