بالفيديو والصور... حريق هائل في قصر الرئاسة السوداني

شب حريق هائل في قصر الرئاسة السودانية، وشوهدت ألسنة اللهب وهي تتطاير من القصر.

ولم يحدد بعد أسباب الحريق وإذا كان هناك خسائر أم لا.

حريق في جزء من مبنى القصر الجمهوري (القديم).. pic.twitter.com/EQUhh0LTOc — ★مچ تبآآآآ★ (@MujtabaaMusaa) March 23, 2019

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر اندلاع حريق داخل القصر الرئاسي القديم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا تصاعد الدخان أعلى القصر الرئاسي، مشيرين إلى أن الحريق شب في أجزاء من القصر القديم.

​ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب" عن شهود عيان قولهم إن ألسنة الدخان تصاعدت بشكل كثيف من داخل الجهة الجنوبية للقصر الرئاسي.

​وأضاف شهود العيان أن القوات النظامية عمدت على إغلاق الطرق التي تقود إلي القصر وتحويل مسار السيارات.