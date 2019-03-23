إصابة ثلاثة فلسطينيين بغارة إسرائيلية على غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم السبت، جراء غارة طيران إسرائيلية على موقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

رام الله —سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بعد استهداف المروحيات التابعة للاحتلال بعدة غارات مخيم البريج حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح".

وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

© AFP 2019 / Abbas Momani مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب وصل "سبوتنيك": "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على خلية مخربين كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وينظم آلاف الفلسطينيين منذ نحو عام كامل، مسيرات العودة الكبرى، التي تنطلق من مناطق متفرقة من قطاع غزة صوب الحدود مع إسرائيل تنديدا بالحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

ويطلق عدد من المشاركين في المسيرات بالونات تحمل مواد حارقة تطير باتجاه إسرائيل. وبسببها تندلع حرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

ويرد طيران الجيش الإسرائيلي بغارات وبقصف مدفعي على مواقع في القطاع.

ومنذ منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في 31 آذار/مارس 2018 وحتى الآن، قتل 271 فلسطينيا وأصيب نحو 30 ألفا، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة". بحسب "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى".