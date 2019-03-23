العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن هيئة الصناعات العسكرية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز، مساء اليوم السبت، مجموعة من الأوامر الملكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر الملك سلمان 9 أوامر ملكية جاء أولها بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي، محافظا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

#أمر_ملكي: يعين المهندس / أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.#واس — واس (@spagov) ٢٣ مارس ٢٠١٩

فيما جاء الأمر الثاني تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه المرزوقي، نائبا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين معالي الدكتور / حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.#واس — واس (@spagov) ٢٣ مارس ٢٠١٩

كما تم تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

وأيضا تم تعيين إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: تعين الدكتورة / إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.#واس — واس (@spagov) ٢٣ مارس ٢٠١٩

كما تم إعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

وأخيرا تم تعيين محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.